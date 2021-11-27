В России изобрели робота-разведчика, замаскированного под камень

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Робототехнический комплекс разведки, замаскированный под камень, разработали в Военно воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Робототехничемкий комплекс наблюдения на гусеничной платформе активируется при срабатывании датчиков движения и может собирать, обрабатывать и передавать информацию в течение около 15 часов", - рассказали в академии.

Там сообщили, что при этом оператор робота может находится на расстоянии около 2 км от комплекса.

Как сообщили в учебном заведении, робота-разведчика курсанты академии разрабатывали около трех лет.