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В России изобрели робота-разведчика, замаскированного под камень

Оператор робота может находится на расстоянии около 2 км от комплекса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Робототехнический комплекс разведки, замаскированный под камень, разработали в Военно воздушной академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже. Об этом сообщили ТАСС в учебном заведении.

"Робототехничемкий комплекс наблюдения на гусеничной платформе активируется при срабатывании датчиков движения и может собирать, обрабатывать и передавать информацию в течение около 15 часов", - рассказали в академии.

Там сообщили, что при этом оператор робота может находится на расстоянии около 2 км от комплекса.

Как сообщили в учебном заведении, робота-разведчика курсанты академии разрабатывали около трех лет.

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