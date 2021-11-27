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Кризис в Сирии

Двое сирийский военных ранены в результате минометного обстрела в провинции Идлиб

Как собщили в Центре по примирению враждующих сторон, обстрел был произведен из района Кафер-Рума

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Двое сирийский военных получили ранения в результате минометного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Рума по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

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