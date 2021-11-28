Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Азов" Черноморского флота стал первым в новейшей истории кораблем ВМФ России, который получил кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке, передает корреспондент ТАСС.

БДК "Азов" получил флаг в соответствии с указом президента РФ "О Военно-морском флаге Российской Федерации" в память о выдающихся подвигах экипажа линейного корабля "Азов" постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев, который позднее стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их.

"Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю" Азов" вручен Георгиевский военно-морской флаг", - сказал на церемонии поднятия флага заместитель главнокомандующего ВМФ России Виктор Астапов. Он отметил, что на "Азове" служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов.

Во Владимирском соборе, где находится усыпальница прославленных российских адмиралов, прошла торжественная церемония освящения флага. Затем на Морском вокзале в центре города, где специально для торжественной церемонии был пришвартован БДК "Азов", флаг вручили командиру корабля. В мероприятии приняли участие представители главного командования Военно-морского флота, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, ветераны из состава экипажа большого десантного корабля "Азов", юнармейцы, приглашенные гости и делегация из города Азова.