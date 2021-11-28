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Кризис в Сирии

Двое сирийских военных ранены во время обстрелов со стороны боевиков в Идлибе

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки было зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов со стороны террористов. Об этом сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперского и артиллерийского обстрелов, произведенных террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Небель, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал Кулить во время брифинга.

Как уточнил замруководителя Центра, за прошедшие сутки было зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ) в идлибской зоне деэскалации, в том числе в провинциях Идлиб и Алеппо.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Кулить.

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