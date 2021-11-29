{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" в Белом море прошла успешно

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на дальность более 400 км
© Минобороны России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередную стрельбу в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена", - сказали в министерстве.

Теги
Россия
Путин подписал закон о продлении предельного срока службы генералов армии
По действовавшему ранее законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составлял 65 лет
Читать полностью