Путин подписал закон о продлении предельного срока службы генералов армии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий увеличивать решением главы государства предельный возраст пребывания на военной службе для маршала, генерала армии и адмирала флота. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Инициативу вносил в Госдуму сам президент. Согласно закону, с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы - на срок, установленный решением главы государства. По действовавшему ранее законодательству предельный возраст пребывания на военной службе для них составлял 65 лет, новый контракт мог заключаться до достижения 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - отмечалось в пояснительной записке.