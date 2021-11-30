Экспортные российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М получат ракету "Изделие 305Э"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Экспортно ориентированные модификации новейших российских ударных вертолетов - Ка-52М и Ми-28НМ - получат в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету "Изделие 305Э". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов во время международной выставки вооружений EDEX 2021.

"Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Это позволит радикально усилить их возможности по поражению всех типов целей на поле боя", - сказал он.

По его словам, данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолетов. "Ранее создавались две модификации ракет для поражения бронетанковых и остальных целей - например, такой принцип реализован в семействе "Атака". Теперь же вертолеты смогут поражать любые цели на поле боя единым боеприпасом", - добавил Михайлов.

Ракета "Изделие 305Э" разработана коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в НПО "Высокоточные комплексы") и была впервые представлена на форуме "Армия-2021". Гарантированная дальность полета "Изделия 305Э" составляет до 14,5 тыс. м.