Начальник Генштаба ВС России прибыл в Монголию с официальным визитом

УЛАН-БАТОР, 30 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба - первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов во вторник прибыл с официальным визитом в Монголию.

"Замглавы военного ведомства России проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах", - сказали журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в российском военном ведомстве, запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийн Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийн Ганзоригом.

Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.