РФ передаст Монголии авиатехнику и поможет в модернизации аэродромной инфраструктуры

УЛАН-БАТОР /Монголия/, 30 ноября. /ТАСС/. Россия планирует поставить авиационную технику Вооруженным силам Монголии, а также помочь в модернизации аэродромной инфраструктуры. Об этом заявил во вторник начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем реализацию шагов, направленных на развитие Вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники", - сказал российский военачальник.

Он также отметил позитивные итоги 12-го заседания совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, прошедшего на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

"Мы рассчитываем на поддержку наших инициатив в международной политике и намерены плодотворно работать по всем направлениям военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Герасимов.

Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ с президентом Монголии прошла в рамках официального визита российского военачальника в Монголию.