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Начальник Генштаба ВС РФ получил орден Боевого красного знамени Монголии

Награду главе российского Генштаба вручил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

УЛАН-БАТОР /Монголия/, 30 ноября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Боевого красного знамени Монголии. Награду главе российского Генштаба вручил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух после прошедшей во вторник в Улан-Баторе встречи Герасимова с военно-политическим руководством страны.

"Спасибо за вклад в международное сотрудничество", - сказал президент Монголии, вручая высокую награду российскому военачальнику.

Орден Боевого красного знамени является государственной наградой Монголии, которая была учреждена в 1926 году. Орденом награждаются военнослужащие, рабочие, служащие органов безопасности, граждане страны и иностранных государств, внесшие достойный вклад в развитие вооруженных сил, укрепление обороноспособности и обеспечение мирного труда народа Монголии.

Герасимов находится в Монголии с однодневным рабочим визитом, в ходе которого состоялись встречи российского военачальника с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийн Сайханбаяром и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийн Ганзоригом.

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