Путин: в России с 2022 года на вооружении будет гиперзвуковое оружие морского базирования

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новая гиперзвуковая ракета морского базирования поступит с начала следующего года на вооружение Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая - 9 махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что если на территории Украины возникнут ударные комплексы, то подлетное время ракет до Москвы будет семь-десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут.

18 ноября Минобороны сообщило об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" по надводной цели в Белом море. Ранее источник ТАСС сообщал, что государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям. Также сообщалось, что проведенные впервые 4 октября два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск" открыли дорогу государственным испытаниям ракеты с надводного носителя.

24 августа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.