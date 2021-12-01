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Более 10 тыс. военнослужащих примут участие в учениях на южных полигонах

Впервые будут задействованы полигоны Нестеровский в Ингушетии и Даниловский в Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марши на полигоны юга России, на которых пройдут зимние учения. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе основных полигонов для размещения личного состава развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

Впервые этой зимой стартовали учебные занятия на новом полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области, отметили в пресс-службе. Часть подразделений начнут занятия зимнего периода обучения в пунктах постоянной дислокации.

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РоссияИнгушетияВолгоградская область
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