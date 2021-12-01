Все три самолета Минобороны РФ с гуманитарной помощью прибыли в Кабул

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Все три российских военно-транспортных самолета Ил-76, участвующих в доставке гуманитарной помощи в Афганистан и эвакуации граждан РФ и стран - членов ОДКБ, прибыли в аэропорт Кабула. Об этом в среду сообщает Минобороны России.

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана", - говорится в сообщении.

Всего самолеты доставили 36 тонн гуманитарного груза. На бортах находятся медицинские бригады для помощи эвакуируемым, а также запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Всего из Афганистана в ходе третьего этапа эвакуации будут вывезены более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Киргизии) и афганских студентов проходящих обучения в вузах России.