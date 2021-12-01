Российская военная полиция в Сирии отмечает 10-летие

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 1 декабря. /ТАСС/. Подразделения военной полиции Минобороны РФ отмечают профессиональный праздник - 10 лет со дня образования. Российская военная полиция в Сирии отмечает памятную дату на боевом дежурстве без проведения праздничных мероприятий, сообщил ТАСС в среду начальник отдела военной полиции в республике подполковник юстиции Александр Фоменко.

"Условия службы здесь, в Сирии, таковы, что требуют максимальной собранности и отличаются от привычных условий выполнения задач на Родине. Отлаженный механизм работает, как часы, каждый военнослужащий перед убытием в служебную командировку проходит тщательный отбор и подготовку, что обеспечивает в последующим достойной выполнение поставленных задач", - сказал Фоменко.

По его словам, личный состав сконцентрирован на выполнении возложенных задач по обеспечению безопасности и охране важных объектов во всех провинциях республики. Основным из них являются наблюдение за обстановкой, безопасностью дорог с целью безопасного передвижения по ним мирного населения.

Вместе с тем подразделения военной полиции обеспечивают соблюдение режима прекращения боевых действий вдоль демилитаризованной зоны Голландских высот, где сходятся интересы двух стран - Сирии и Израиля. Во время войны участок долго удерживали террористы, а сейчас там размещены российские посты, после выставления которых возобновила свою работу наблюдательная миссия ООН.

1 декабря 2021 года исполняется 10 лет со дня образования военной полиции Минобороны России. Современная структура была создана для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечения законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов вооруженных сил. С 2016 года возникла необходимость в расширении возложенных на военную полицию функций и задач, в том числе выполняемых за пределами РФ.

Первыми в Сирии прибыли несколько батальонов военной полиции, перед которыми была поставлена задача по стабилизации ситуации в Алеппо, Дамаске и других населенных пунктах, что явилось гарантом создания условий возвращения к мирной жизни и обеспечило возвращение покинувших свои дома сирийских граждан.