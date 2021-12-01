Российские военные эксперты приступили к инспекции подразделений армии Литвы

ВИЛЬНЮС, 1 декабря. /ТАСС/. Российские военные эксперты начали инспекцию подразделений Вооруженных сил Литвы. Об этом сообщило в среду Минобороны балтийской республики.

"Находящейся в Литве группе инспекторов предоставлена возможность осуществить проверку в расположении мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк"), где им будет предоставлена информация о личном составе, декларируемой военной технике и вооружении, а также на полигоне Гайжюнай и на авиабазе ВВС Литвы Зокняй", - отметили в ведомстве.

Район авиабазы, на которой для патрулирования в небе стран Балтии по ротации размещаются истребители союзников по НАТО, планируется осмотреть в том числе с воздуха.

Визит экспертов РФ в Литву осуществляется в соответствии с обновленным в 2011 году Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе таких инспекций проверяется достоверность предоставляемой информации о дислокации личного состава и вооружений. По их итогам составляется официальный рапорт, распространяемый по каналам ОБСЕ.

Это третья в 2021 году иностранная военная инспекция в Литве. В конце мая наблюдатели четырех стран, в том числе РФ, следили за крупномасштабными тактическими маневрами "Гележинис вилкас - 2021 ("Железный волк - 2021"). В учениях были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц техники. В августе группа российских экспертов провела инспекцию в расположении мотопехотной бригады "Жемайтия", дислоцированной в западной части страны.