В российских войсках начался зимний период обучения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зимний период обучения начался 1 декабря в Вооруженных силах России, в этот день замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел лекцию для офицеров 27-й отдельной мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, сообщили в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров провел лекцию о состоянии боевой подготовки и задачах на 2022 год с офицерами управления и командным составом бригады", - говорится в сообщении.

Евкуров также принял участие в торжественном митинге и поздравил военнослужащих с началом учебного периода и пожелал всему личному составу добиться высоких результатов в боевой подготовке.

"В современных непростых условиях мы не только не уменьшили интенсивность и качество боевой подготовки, а увеличили их. В войска поступает новые вооружение, техника, тренажеры, которые наши военнослужащие успешно осваивают. Желаю вам и всем вооруженным силам нашей страны не сбавлять оборотов в деле совершенствования навыков защиты нашей родины и укрепления ее обороноспособности", - приводят слова Евкурова в Минобороны.