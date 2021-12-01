ВМФ России получил в 2021 году четыре боевых корабля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в текущем году передали Военно-морскому флоту четыре боевых корабля, половина заказов выполнена досрочно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно", - сказал министр на селекторном совещании в среду. Он, в частности, отметил, что боевой состав Северного флота пополнился головным атомным подводным крейсером "Казань", на котором 7 мая был торжественно поднят флаг.

"Строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов" завершено досрочно", - отметил Шойгу.

По его словам, специалисты ОСК выполняют комплекс работ в интересах российского ВМФ "в рамках реализации указа президента по оснащению Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники".

"Реализация Объединенной судостроительной корпорацией госконтрактов по сервисному обслуживанию кораблей позволила Военно-морскому флоту успешно выполнить поставленные задачи. Вместе с тем по ряду заданий есть вопросы, которые мы сегодня обсудим", - сказал министр, открывая совещание.

Ожидания на декабрь

Военно-морской флот России, как ожидается, до конца 2021 года получит первые серийные атомные подводные лодки "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") и "Новосибирск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"), сообщил Шойгу.

"В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", - сказал он.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России четыре подлодки проектов 955 и 955А. Каждый из кораблей несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Также "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М.