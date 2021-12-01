Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Личный состав российских Вооруженных сил России будет отдыхать в предновогодние дни 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", - сказал Шойгу.

При этом министр потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".