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Новый год и Рождество

Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

Взамен они будут работать 18 и 25 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Личный состав российских Вооруженных сил России будет отдыхать в предновогодние дни 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на селекторном совещании.

"Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", - сказал Шойгу.

При этом министр потребовал "обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовый год и Рождество
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