Проект 613. Почему советские подлодки сравнивали с винтовками Мосина и шотландским виски

70 лет назад, 2 декабря 1951 года, вступила в строй головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 613 С-80. Всего в период с 1951 по 1958 год в Советском Союзе было построено 215 субмарин этого типа. Позднее по советской лицензии такие подлодки стали строить и в Китае. По трофейным чертежам После Великой Отечественной войны советский флот, потерявший в боях более трети подводных лодок, остро нуждался в пополнении. При этом стояла задача не только восполнить потери, но и построить новые образцы. Стоявшие на вооружении ВМФ СССР "Щуки" (серия средних дизель-электрических подлодок, выпускавшаяся с 1930 года) к тому времени уже устарели и сильно уступали иностранным лодкам по глубине погружения и возможностям торпедной стрельбы.

Описание Подводная лодка типа "Щука" Черноморского флота, 1944 год © Министерство обороны РФ

Познакомиться с мировыми достижениями в этой области отечественные инженеры могли благодаря немецким, британским и американским подлодкам. Одни были трофейными, другие — получены по ленд-лизу. Изучив иностранные образцы, советские инженеры приступили к созданию новых лодок в рамках проекта 613, которые позволили ВМФ укрепить рубежи страны в трудное послевоенное время.

Проект 613 Ранг корабля — второй. Водоизмещение надводное — 1050 т.

Водоизмещение подводное — 1350 т.

Длина — 76 м.

Ширина — 6,3 м.

Глубина погружения (рабочая/предельная) — 170/200 м.

Экипаж: 52–54 человека.

Автономность — 30 суток.

Максимальная надводная скорость — 18,25 узла.

Максимальная подводная скорость — 13,1 узла.

Дальность плавания в надводном положении со скоростью 10 узлов — 8580 миль.

Дальность плавания в подводном положении со скоростью 2 узла — 350 миль. Энергосиловая установка: Два дизеля 37-Д мощностью по 2 тыс. л.с.

Два главных гребных электродвигателя ПГ-101 мощностью по 1350 л.с.

Два электродвигателя экономического хода ("подкрадывания") ПГ-103 мощностью по 50 л.с. Вооружение: Четыре носовых, два кормовых 533-миллиметровых торпедных аппарата с воздушной системой стрельбы ГС-56 (глубина стрельбы до 70 м).

Боекомплект — 12 торпед или 22 мины.

Артиллерийское вооружение (до 1956 года): одна 57-миллиметровая спаренная автоматическая артустановка СМ-24-ЗИФ и одна 25-миллиметровая спаренная автоматическая зенитная артустановка 2М-8. Продолжение

Судьба первой лодки проекта Головная подлодка проекта 613 С-80 была спущена на воду в 1951 году. Однако через десять лет, 26 января 1961 года, в ходе обычного рейда субмарина затонула в Баренцевом море. Обнаружить подлодку, которая в результате аварии легла на грунт, удалось благодаря местным рыбакам лишь спустя семь лет — 23 июня 1968 года. При помощи спускаемой подводной камеры лодку обследовали, а затем решили поднять. Как выяснилось в результате расследования специальной правительственной комиссии, ЧП произошло при всплытии из-за попадания внутрь корабля воды через шахту перископа. Причиной трагедии, унесшей жизни всего экипажа (68 подводников), были названы ошибки экипажа. Надежная, как винтовка Мосина, крепкая, как виски По словам капитана 1-го ранга запаса Николая Чернышева, служившего на одной из лодок проекта 613, основными задачами экипажей "шестьсот тринадцатых" были: нанесение торпедных ударов по боевым кораблям и судам противника, постановка мин, высадка диверсионных групп на побережье противника.

Описание Директор музея "ПЛ С-189" Николай Чернышев © Юрий Белинский/ТАСС

За надежность, простоту в управлении и многоцелевое назначение подводники сравнивали подлодки проекта 613 с винтовками Мосина. В американской классификации подлодка носила название Whiskey. По мнению военных историков, это прозвище было присвоено советской лодке за крепкую конструкцию (с цельносварным корпусом усиленной прочности), а также за массовость и распространенность. Более 40 лодок проекта 613 были поставлены на экспорт. "Шведский комсомолец" "Шведским комсомольцем" на флоте в шутку называли лодку С-363 проекта 613. Ироничное прозвище появилось в результате инцидента, произошедшего 27 октября 1981 года в территориальных водах Швеции.

Описание Подлодка С-363 проекта 613 во время спасательной операции у берегов Швеции, 1981 год © Marinmuseum/CC BY 4.0

В официальном сообщении ТАСС говорилось: "В ночь с 27 на 28 октября советская дизельная подводная лодка с бортовым номером 137, совершая обычное учебное плавание в Балтийском море, вследствие выхода из строя навигационных приборов и возникновения в связи с этим ошибок в определении места в плохую видимость сбилась с курса и села на мель у юго-восточной оконечности Швеции. В настоящее время подводная лодка снята с мели шведскими спасательными судами и стоит на якоре в безопасном месте. Ведутся переговоры со шведскими властями о выводе подводной лодки за пределы территориальных вод Швеции". Впоследствии, по одной из версий, списанная лодка так и осталась на территории Швеции и выставлялась в одном из музеев военной техники. Вторая жизнь С-189 17 марта 1955 года после завершения комплекса испытаний вошла в строй подлодка проекта 613 С-189. В составе ВМФ она находилась 35 лет. За этот период С-189 успешно выполнила десятки боевых задач в Атлантике и на Балтийском море, участвовала в испытании новых образцов оружия на полигонах Ладожского озера. На С-189 прошли школу подводного плавания тысячи матросов, старшин, мичманов и офицеров.

Описание Музей — подводная лодка С-189 проекта 613 © Юрий Белинский/ТАСС