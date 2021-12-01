Министры обороны РФ и Вьетнама подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его вьетнамский коллега генерал армии Фан Ван Зянг подписали в среду межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) двух стран, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. По окончании встречи министрами подписаны двустороннее межправительственное соглашение о развитии ВТС и межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории", - сказали в ведомстве.

Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом "накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество". "Приоритетное внимание неизменно уделяем взаимодействию в военной и военно-технической сферах. Вьетнам - одно из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающее современными и хорошо оснащенными вооруженными силами", - сказал российский министр.

Шойгу напомнил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, принявшей у себя конкурсы "Армейских международных игр - 2021". "Соревнования проведены на высоком уровне, при большой поддержке военно-политического руководства вашей страны", - добавил он.

Главы оборонных ведомств обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества России и Вьетнама и наметили план совместной работы на будущее. Как отмечают в Минобороны РФ, встреча "подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран".