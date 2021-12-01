Семь сирийских военных погибли в ноябре из-за обстрелов боевиков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Семь военнослужащих Сирии погибли в результате обстрелов со стороны боевиков в ноябре, еще 24 ранены. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации в ноябре 2021 года погибло семь сирийских военнослужащих. Из них шесть стали жертвами снайперского огня боевиков. Ранения получили 24 военнослужащих ВС САР, в том числе выстрелами снайперов было ранено 14 сирийских военных", - отметил Кулить во время брифинга в среду.

Как уточнил замруководителя центра, всего за ноябрь было зафиксировано 258 обстрелов со стороны террористов по правительственным силам с территории Идлибской зоны деэскалации. Минометный обстрел со стороны боевиков был произведен 163 раза, из артиллерийских орудий и установок РСЗО - 47 раз. В остальных случаях террористы применяли стрелковое оружие.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.