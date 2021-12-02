Вертолет Ми-28НМ получит противотанковые ракеты "Хризантема"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспортно-ориентированная модификация новейшего боевого вертолета Ми-28НМ будет оснащаться управляемыми ракетами (УР) "Хризантема" разработки Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021.

"Применяться данное вооружение [УР "Хризантема" - прим. ТАСС] на вертолете Ми-28НМ будет после завершения комплекса летных испытаний КУВ [комплекса управляемого вооружения] в составе вертолета", - сказал Кашин.

По его словам, для вертолетного комплекса применяется обычная ракета "Хризантема". "В комплексе "Хризантема" для боевых вертолетов используются штатные серийные ракеты", - сообщил генконструктор КБМ.

Как отметил Кашин, управляемая ракета "Хризантема" находится на стадии серийного выпуска. "Серийное производство ракет "Хризантема" ведется на протяжении нескольких лет", - сказал он.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы. Боеприпас также входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С".