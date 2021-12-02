Третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами сел на аэродроме Чкаловский

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Последний из трех военно-транспортных самолетов с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области", - отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что пассажиры уже проходят таможенный и противоковидный контроль.

Три Ил-76 доставили в РФ более 200 граждан РФ и Афганистана.

В Минобрнауки ранее сообщили, что в Россию, в частности, прибыла первая группа афганских студентов, обучающихся в российских вузах.

Эвакуация самолетами военно-транспортной авиации из Афганистана граждан РФ, государств - членов ОДКБ и Афганистана была организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина.