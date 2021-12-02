СМИ: Япония повысит дальность разрабатываемых крылатых ракет до 1 000 км

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Минобороны Японии намеревается повысить дальность разрабатываемых крылатых ракет, которыми будут оснащены, в частности, корабли и истребители, до 1 000 километров. Об этом в четверг сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что поставка нового вооружения планируется в 2025-2029 годах. В настоящее время дальность крылатых ракет, стоящих на вооружении в Японии, составляет немногим больше 100 км. Подчеркивается, что повышение дальности крылатых ракет рассматривается японской стороной в качестве фактора сдерживания на фоне "перегретой ракетной гонки в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Минобороны начало разработку новых крылатых ракет в этом финансовом году, ожидается, что уже в будущем начнется установка прототипов на корабли и истребители. Стоимость разработки оценивается примерно в 100 млрд иен (892 млн долларов по текущему курсу). Подчеркивается, что ракеты будут использоваться в оборонительных целях для нанесения контратак по вражеским кораблям, открывшим огонь по Японии. Испытания крылатых ракет наземного базирования планируется завершить к 2025 финансовому году, а ракет, которыми оснастят корабли и истребители - в 2026-2028 годах.