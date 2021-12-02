В России модернизируют одну из самых мощных противотанковых ракет в мире "Хризантема"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") модернизирует одну из самых мощных управляемых противотанковых ракет в мире "Хризантема". Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021.

"Ведется модернизация ракеты "Хризантема", - сказал он.

По его словам, каких-либо планов по модернизации ПТУР предыдущего поколения - 9М120 "Атака" - на данный момент нет. "Проведение дальнейшей модернизации ракет 9М120 и 9М120-1 не планируется", - сказал генконструктор КБМ.

Управляемая ракета 9М123М "Хризантема" является одним из наиболее мощных противотанковых управляемых боеприпасов российского производства. Ракета входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", а также адаптируется для новейших боевых вертолетов, в частности Ми-28НМ и Ка-52М.