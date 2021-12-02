"Ъ": в России разработали защищенный смартфон для военных и спецслужб

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа "Аквариус" (входит в "Национальную компьютерную корпорацию (НКК) и "Лаборатория Касперского" разработали гаджет специального назначения, который может использоваться военными и спецслужбами. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на совладельца НКК Александра Калинина.

По его словам, ГК "Аквариус" разработала полностью отечественный смартфон, который разработчики охарактеризовали как карманный персональный компьютер (КПК). На данный момент вышла первая пробная партия из 200 устройств на операционной системе "Лаборатории Касперского", до конца года планируется выпустить еще 3 тыс. аппаратов.

"Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов - IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением", - уточнил газете глава "Аквариуса" Владимир Степанов. В "Лаборатории Касперского" отметили, что операционная система KasperskyOS ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например промышленность, энергетику, госучреждения или транспорт.