Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" ТОФ заступили на дежурство на Курилах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технику, личный состав и материальные средства доставили на островную зону большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

"На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава", - пояснили в пресс-службе.

В ТОФ подчеркнули, что для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

"Личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки", - говорится в сообщении.