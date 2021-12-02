Корабли ЧФ зайдут в порт Египта 3 декабря для проведения совместных учений

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) примет участие в российско-египетских военно-морских учениях "Мост дружбы - 2021", для чего 3 декабря корабли РФ зайдут в порт Александрия, говорится в четверг в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении "Мост дружбы - 2021". Официальный заход кораблей флота в порт Египта запланирован на 3 декабря", - сообщили на флоте.

Уточняется, что в состав отряда кораблей ВМФ России входят фрегат "Адмирал Григорович" с палубным вертолетом на борту, патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир СБ-742. Российская делегация, под руководством командира Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирала Виктора Кочемазова уже прибыла в Александрию для завершения подготовительного этапа учений.

"В ходе мероприятия, проводимого в восточной части Средиземного моря в районе Александрийского залива, российские и египетские боевые корабли будут действовать под руководством объединенного штаба учения по единому плану и выполнят задачи по отражению атак морских целей, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета. Целью учения, которое пройдет с 3 по 10 декабря, является подготовка и планирование совместных действий по защите ограниченных морских районов от различных угроз, проведению поисково-спасательных операций и досмотру подозрительных судов", - пояснили на флоте.

Добавляется, что российско-египетские учения "Мост дружбы" проводятся с 2015 года. В 2020 году они проходили в акватории Черного моря с заходом кораблей-участников в порт Новороссийск.