Разведку у границ РФ за неделю провели 37 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 37 летательных аппаратов иностранных государств, проводящий воздушную разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу в газете "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 31 самолет-разведчик и 6 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Два раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения воздушной госграницы РФ. Все полеты иностранных летательных аппаратов сопровождались российскими радиолокационными станциями.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Также в газете отмечается, что в рамках гособоронзаказа в войска были поставлены боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР82А.