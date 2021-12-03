Рассекречены данные об обороне Москвы в 1941 году с помощью искусственной водной преграды

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало секретные архивные документы о специальной операции советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, помешавшей немцам окружить Москву зимой 1941 года. Документы из фондов Центрального архива МО РФ опубликованы в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".

"Одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры", - сообщили в военном ведомстве.

По информации Минобороны, подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный широкой аудитории рассекреченный план командования Западного фронта. "В этом сложном и масштабном мероприятии были задействованы инженеры управления военно-полевого строительства (УПВС) фронта во взаимодействии со специалистами канала Москва - Волга", - говорится в сообщении.

Водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Как отмечено в опубликованном документе, было также предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок - в лед были вморожены колья.

"Опубликованная в разделе шифровка от 21 ноября 1941 года начальнику Главного военно-инженерного управления Красной армии (ГВИУ КА) свидетельствует о том, что к операции по созданию водной преграды и разрушению переправ приступили еще до захвата противником Солнечногорска и Яхромы", - отмечается в сообщении военного ведомства.

Перегруппировка в тылу

Несмотря на решимость нанести удар по немецким войскам под Москвой в ходе контрнаступления зимой 1941 года, советские войска были готовы к любому развитию событий, в том числе и к возможной необходимости вновь перейти к обороне.

"Начальнику Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии отдельные стрелковые бригады, формируемые в Московском, Орловском и Харьковском военных округах, после их укомплектования личным составом отвести и дислоцировать в Уральском, Приволжском, Сибирском и Средне-Азиатском военных округах", - говорится в опубликованном приказе народного комиссара обороны СССР №00105 от 14 октября 1941 года. Как видно по опубликованному плану операции, само же контрнаступление предполагалось осуществить находящимися в резерве первой ударной и 20-й армиями.

"По замыслу, эти армии до особого распоряжения должны были находиться в резерве Верховного главнокомандования, и лишь в критический момент им предстояло вступить в бой", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В соответствии с объяснительной запиской от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления, направление, на котором должны были наступать первая ударная и 20-я армии, являлось первостепенным. "Главная группировка авиации (3/4) будет направлена на взаимодействие с правой ударной группировкой и остальная часть с левой", - подчеркивается важность действий этих двух армий в записке Жукова.

Зона обороны как плацдарм

Зона обороны под Москвой изначально планировалась как плацдарм для будущего контрнаступления. Об этом говорится в опубликованной также в рамках проекта статье "Год разгрома немцев под Москвой".

"Эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу верховного главнокомандующего товарища Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", - говорится в опубликованной статье.

Как отмечено в документе, именно благодаря заранее выстроенной оборонительной системе удалось выиграть время для того, чтобы подготовить резервы и впоследствии с их помощью нанести решительный удар по немецко-фашистским войскам, в частности в районе к северу от Москвы.