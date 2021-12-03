Новая воинская часть ПВО на ЗРПК "Панцирь" сформирована под Хабаровском

ТАСС, 3 декабря. Новая воинская часть противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) сформирована под Хабаровском, она будет вооружена универсальными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) ближнего действия "Панцирь", сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"На данный момент идет оснащение воинского формирования зенитными комплексами. В ближайшее время соединение в полном составе заступит на опытно-боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Новая часть обеспечит противовоздушную оборону важнейших военных и промышленных объектов, воинских частей и соединений войск округа. Кроме того, она усилит группировку ПВО, обеспечивающих защиту от массированных ударов средств воздушного нападения с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов на малых и предельно малых высотах.