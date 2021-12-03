Морская пехота ЧФ начала учения на полигонах в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Учения с подразделениями морской пехоты начались на полигонах Черноморского флота (ЧФ) в Крыму, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Более 500 военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота прибыли в полигоны боевой подготовки, расположенные на Крымском полуострове", - сообщили на флоте.

В полевых условиях морские пехотинцы проведут учения по огневой подготовке и вождению, выполнят боевые стрельбы по мишеням из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов, механики-водители отработают приемы вождения в преодолении препятствий при движении по пересеченной местности и морскому побережью.

Добавляется, что по пути на полигоны морские пехотинцы также отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника. Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки сил флота на зимний период обучения 2022 учебного года.