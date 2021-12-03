Корабль ВМФ России принял участие в учениях ARNEX-2021 в Индонезии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и боевые корабли стран АСЕАН в ходе учений ARNEX-2021 в Индонезии отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"У побережья Индонезии в районе острова Ве проходит активная часть первых совместных военно-морских учений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России ARNEX-2021. В них задействованы боевые корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. Российскую Федерацию представляет большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений корабли в составе международного соединения отработали задачи по совместному тактическому маневрированию. "Также военные моряки провели тренировку по связи, в ходе которой обменивались информацией в радиосетях, а также с использованием светосигнального оборудования", - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в рамках эпизода учений по спасению на море участники решали задачи по поиску и оказанию помощи человеку за бортом. "В нем был задействован палубный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС с "Адмирала Пантелеева", а также вертолеты с других кораблей отряда", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что участники ARNEX-2021 практиковались в опросе гражданских судов, вызывающих подозрение, и судов, терпящих бедствие. Отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна. "В настоящее время корабли восьми стран продолжают решение задач в море", - отметили в министерстве.