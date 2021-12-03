Российские истребители сопроводили два американских самолета-разведчика над Черным морем

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над Черным морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

"3 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной уточнили, что после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули там.