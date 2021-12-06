Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3%

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В 2020 году объем продаж 100 ведущих производителей на 17% превысил соответствующий показатель 2015 года, когда в доклад СИПРИ были впервые включены данные по китайским компаниям. Прошлый год оказался шестым годом подряд, когда глобальные военные продажи неуклонно росли. И это на фоне сокращения глобальной экономики в первый год пандемии на 3,1%.

По словам научного сотрудника программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александры Маркштейнер, военно-промышленные гиганты оказались основательно защищены спросом своих правительств на военную продукцию и услуги. "Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19", - отмечает она.

Однако были и те, кто не сумел защититься от последствий пандемии. Так, французская компания Thales сократила объем своего экспорта на 5,8% из-за срыва поставок, вызванного локдауном, который был объявлен весной прошлого года. Ряд других компаний также говорили о сбоях из-за разрывов в цепочках поставок.

Компании США и Китая

Самыми многочисленными в топ-100 снова стали компании США - 41. Общий объем их продаж составил $285 млрд, что на 19% больше, чем в 2019 году. На них пришлось 54% совокупного объема топ-100. Начиная с 2018 года первая пятерка рейтинга состоит только из американских компаний.

В США авторы доклада СИПРИ отмечают тенденцию к слиянию и приобретению одних компаний другими. Это делается для расширения портфеля заказов и получения преимуществ в борьбе за контракты на поставки военной продукции.

"Эта тенденция особо проявляется в космической отрасли, - отмечает Александра Маркштейнер. - Northrop Grumman и KBR - одни из тех компаний, что приобрели дорогостоящие фирмы, специализирующиеся на космических технологиях".

Вторая по величине доля объема топ-100 - в 13% - принадлежит китайским производителям вооружений. В 2020 году она составила $66,8 млрд, что на 1,5% больше показателя 2019 года.

"В последние годы китайские военно-промышленные компании смогли извлечь выгоду из национальной программы военной модернизации и внимания к военно-гражданскому слиянию. Они стали одни из самых передовых производителей военной техники в мире", - пишет старший научный сотрудник СИПРИ Нан Тян.

Европейские производители

Что касается европейских военно-промышленных компаний, то в 2020 году в топ-100 их насчитывалось 26. Их объем продаж составил 21% от общего показателя и равнялся $109 млрд. Из них $37,5 млрд пришлись на семь британских компаний, что на 6,2% больше, чем в предшествовавшем году.

Продажи компании BAE Systems, единственного европейского производителя, входящего в топ-10, увеличились на 6,6% и составили $24 млрд.

"Совокупный объем военных продаж шести французских компаний из топ-100 упал на 7,7%. Это серьезное снижение вызвано во многом резким сокращением - по сравнению с предшествующим годом - поставок боевых самолетов Rafale компании Dassault Aviation. Однако продажи компании Safran при этом возросли благодаря увеличению продаж систем наведения и навигации", - отмечает директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Люси Беро-Сюдро.

Продажи входящих в топ-100 немецких компаний достигли в 2020 году $8,9 млрд, что составляет 1,3-процентный прирост по сравнению с 2019 годом. В общем объеме топ-100 их доля равна 1,7%. Самый крупный военный производитель Германии, компания Rheinmetall, нарастила свои продажи на 5,2%, в то время как судостроительная компания ThyssenKrupp, напротив, уменьшила свои объемы на 3,7%.

Производители России сокращают объем продаж

Российские производители, входящие в топ-100, сокращают объемы своих продаж уже третий год подряд. В 2020 году падение составило 6,5% - $26,4 млрд против $28,2 млрд в 2019 году. В прошлом году на долю девяти российских компаний пришлось 5% общего объема топ-100. Наивысший показатель - $31,5 млрд - был достигнут в 2017 году, после чего продажи постоянно сокращались. С одной стороны, это объясняется завершением госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, из-за чего последующее финансирование военной отрасли в реальном выражении уменьшилось, с другой - нарушением графика поставок, вызванным пандемией COVID-19.