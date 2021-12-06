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РФ и Индия подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества до 2030 года

Документ был подписан в присутствии министров обороны России и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Как сообщили в российском военном ведомстве, соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.

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