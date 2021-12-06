ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза" с корреспондентом ТАСС и японскими туристами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались в Казахстан для обеспечения безопасности запуска корабля "Союз МС-20" с космонавтом - корреспондентом ТАСС Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту", - говорится в сообщении.

Так, из Челябинской области передислоцированы более 150 военных специалистов-спасателей и медиков, а также экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Во время полета ракеты-носителя с пилотируемым кораблем военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Казахстана на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин. По традиции наблюдать за вывозом носителя из монтажно-испытательного корпуса приехали члены дублирующего экипажа пилотируемого корабля, в который входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и космический турист Сюн Огисо.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.