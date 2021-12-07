Россия примет участие в тендере на поставку Индии легких танков

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" в тендере на поставку Индии легких танков намерен предложить легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" и локализацию производства его отдельных блоков. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку легких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов", - сказал он. Михеев отметил, что "Спрут-СДМ1" - единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка и оснащенная 125-мм пушкой. "Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет", - подчеркнул глава "Рособоронэкспорта".

Михеев уточнил, что танк может преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу из пушки, десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности - высоко в горах в условиях разряженного воздуха, при очень высоких и низких температурах. "Этот танк вызывает большой интерес у стран со сложными географическими условиями, сочетающими наличие водных преград, болот и гор. Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 км", - сказал Михеев.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" разработан и создан холдингом "Высокоточные комплексы" на базе самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". На новой машине повышена командная управляемость за счет установки оборудования для работы в составе единой системы управления тактического звена. Боевая мощь усилена новой цифровой системой управления огнем. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

В июне в ходе Международного военно-морского салона ТАСС сообщал, что завершение государственных испытаний танка "Спрут-СДМ1" запланировано на начало 2022 года, после чего будет организовано его серийное производство.

Производство автоматов АК-203

Кроме того, Россия готова обеспечить полномасштабное производство 7,62-миллиметровых автоматов АК-203 в Индии за два-три года.

"Российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение двух-трех лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием", - сказал Михеев.

По его словам, первая часть автоматов АК-203 будет произведена в Индии с различной степенью локализации, а затем начнется полномасштабный выпуск. "Есть особенность запуска производства. Первые 120 тыс. автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со 100% локализацией", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерство обороны Индии подписали 6 декабря контракт на производство в Индии и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020.

6 декабря по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди Москва и Нью-Дели подписали соглашение о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 годы. Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха. Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.