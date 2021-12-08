В Приморье начал швартовые испытания построенный для Тихоокеанского флота корвет "Резкий"

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Швартовые испытания новейшего корвета "Резкий", построенного для Тихоокеанского флота (ТОФ), начались во Владивостоке, сообщила пресс-служба флота.

"Во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ) начался этап швартовых испытаний новейшего корвета "Резкий", который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота. Накануне на корабль заселился штатный экипаж, который в ближайшее время совместно со сдаточной командой приступит к проведению пуско-наладочных работ, проверке подачи питания на все устройства корвета и запуску главной энергетической установки. Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса", - говорится в сообщении.

Планируется, что в конце января корвет совершит первый самостоятельный выход на государственные ходовые испытания. На нем уже организована круглосуточная дежурно-вахтенная служба, прошла проверку система связи.

Четвертый в серии многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 "Резкий" был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября текущего года в транспортном доке "Зея" он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода.