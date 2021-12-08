В 2022 году в ОДК создадут сервисный центр по ремонту двигателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Объединенный сервисный центр "ОДК-Сервис" будет создан в 2022 году в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха (ОДК) на базе АО "218 авиационный ремонтный завод" в Гатчине. Об этом сообщил журналистам управляющий директор "218 АРЗ" Дмитрий Виноградов.

"Мы планируем в 2022 году присоединить к "218 АРЗ" Арамильский АРЗ, находящийся в Свердловской области, в качестве филиала. На этом моменте завершится реорганизация предприятия, будет образован "ОДК-Сервис", - сказал он.

Как пояснил Виноградов, в итоге создания отдельного сервисного центра по ремонту двигателей будут выполнены такие ключевые задачи, как завершение реорганизации авиационных ремонтных заводов, входящих в ОДК, освоение ремонта новых двигателей, число которых превысит 20 типов, увеличение количества восстановленных деталей (с 15 тыс. до 60 тыс.).

"Это позволит нам обеспечить потребности Министерства обороны, государственной авиации РФ, коммерческих заказчиков, а также растущие потребности "Газпрома" и других предприятий топливно-энергетического комплекса страны <…> "ОДК-Сервис" уже к 2025 году увеличит выручку по выпускаемой продукции в 2,5 раза", - сказал управляющий директор предприятия.

Он также уточнил, что часть двигателей (такие как НК-32, ПД-14) будет по-прежнему ремонтироваться на заводах-изготовителях.

Заводской ремонт

Виноградов сообщил, что сервисный центр "ОДК-Сервис" к 2025 году будет ежегодно обеспечивать заводской ремонт порядка 600-700 авиационных и промышленных двигателей.

"По объемам в этом году предприятие отремонтирует 414 двигателей. В следующем году, в соответствии с утвержденным планом продаж, у нас запланирован ремонт 390 двигателей. Но я предвижу, что к концу следующего года мы подойдем с итогом большим, чем в этом году. <...> К 2025 году по перспективным планам продаж корпорации объем ремонта составит порядка 600-700 двигателей", - сказал он.

По словам Виноградова, идет освоение и новых авиационных двигателей. В 2021 году филиал в Ейске на Кубани завершил первый опытный ремонт двигателя РД-33 серии 3 для самолета МиГ-29. В 2022 году планируется закончить освоение ремонта двигателей ВК-2500 в кооперации с "ОДК-Климов". Также компания приступит к освоению ремонта двигателей РД-33МК для МиГ-35 и АИ-222 для самолета Як-130.

"В среднесрочной перспективе перед нами стоит задача освоения авиационного двигателя ПС-90А, а также новых двигателей для самолетов и вертолетов. На территории предприятия есть стенд для испытания самолетного двигателя. В следующем году планируем защитить проект по строительству стенда для вертолетного ТВ7-117В. Мы предполагаем завершить освоение ремонта к 2025 году", - рассказал управляющий директор.

Реконструкция и переоснащение

Кроме того, Виноградов сообщил, что госкорпорация "Ростех" вложит порядка 4 млрд рублей в реконструкцию и переоснащение АО "218 авиационный ремонтный завод", производственные площадки которого находятся в Гатчине Ленинградской области, Ейске Краснодарского края и Челябинске.

"В корпорации утверждается обычно бюджет на ближайшие три года. Объем инвестиций, которые планируется вложить в реализуемые нашим предприятием проекты, составляет чуть менее 4 млрд рублей. Это проекты освоения ремонта промышленных газотурбинных установок, авиационных двигателей и создания центра специализации "Восстановление ДСЕ", - сказал он.

Создание центра специализации "Восстановления ДСЕ" (деталей - сборочных единиц) проходит на предприятии в настоящее время. В следующем году, по словам Виноградова, будет завершено имитационное моделирование, разработана проектно-сметная документация, проведена госэкспертиза и начато строительство. В 2023-2024 годах работы по строительству производственных помещений и техническому оснащению центра специализации должны быть завершены.

Кроме того, идет закупка нового оборудования и модернизация имеющегося. "В следующем году мы планируем завершить реконструкцию корпуса, в котором будет располагаться единый центр комплектации, участков ремонта трубопроводов и лакокрасочных покрытий. Кроме того, мы планируем приступить к реконструкции участков водно-бензиновой промывки, а также к концу следующего года ввести в эксплуатацию цех по ремонту наземных газотурбинных установок", - уточнил управляющий директор.

В настоящий момент предприятия осуществляет заводской ремонт 12 типов аивиационных двигателей для таких самолетов как МиГ-31, МиГ-29, Су-25, Су-27, Ан-74, вертолетов Ми-8, Ми-26 и т. д. Также завод освоил ремонт промышленных силовых установок Д-30ЭУ для "Газпрома".