Шойгу дал старт укладке железнодорожного пути на участке реконструкции БАМ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Укладка железнодорожного пути на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) началась в среду в Амурской области, старт стыковке звена дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отдал соответствующее распоряжение после доклада с места событий заместителя главы российского военного ведомства Дмитрия Булгакова. "Товарищ министр обороны Российской Федерации, разрешите приступить к стыковке завершающего звена рельсошпальной решетки на данном железнодорожном участке?", - сказал Булгаков, обращаясь к Шойгу, который участвовал в церемонии по видео-конференц-связи из Национального центра управления обороной РФ.

"Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие", - сказал Шойгу.

Булгаков доложил министру обороны, что железнодорожные войска продолжают выполнение задач по реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали, отметив, что "участок проходит по вечной мерзлоте и является наиболее сложным на всем протяжении магистрали". "К выполнению данной задачи на сегодняшний день привлечена группировка в составе 1 500 человек личного состава и 700 единиц современной техники", - доложил Булгаков.

По его словам, выполнение работ организовано на широком фронте: в полном объеме завершена вырубка леса и очистка полосы отвода, выполнено 845 тыс. куб. м земляных работ, что составляет 113% от плана 2021 года.

"В настоящее время выполняем работы на семи объектах: на пяти объектах ведем работы по отсыпке насыпей и разработке выемки земляного полотна, на одном объекте - Разъезд 2905 - Нора - завершаем восстановление притрассовой автодороги для обеспечения сооружения насыпи земляного полотна. На одном объекте, на котором мы сейчас находимся, Дрогошевск - Скалистый, завершена подготовка полностью земляного полотна и завершается укладка рельсошпальной решетки на этом участке", - подытожил Булгаков. Он также сообщил, что в четверг, 9 декабря, в 10:00 по местному времени начнется укладка рельсошпальной решетки на перегоне Огорон - Молдавский протяженностью 12 км.

Пожелание успехов

Подводя итоги проделанной работы, Шойгу отметил, что "сделан первый, очень важный шаг, который дает начало большому пути".

"Качественно и в срок выполнив работы на этом сложном и ответственном участке, военные железнодорожники вновь доказали, что они готовы к решению государственных задач любой сложности. Уверен, что и в дальнейшем вы будете образцово выполнять воинский долг, уверенно осваивать свою профессию", - сказал министр, пожелав военнослужащим успехов в дальнейшей работе.