Герасимов: объекты военной инфраструктуры в Таджикистане будут совершенствоваться

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военная инфраструктура на территории Таджикистана будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, заявил председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги состоявшегося в среду заседания ВК ОДКБ.

По оценке начальника Генштаба, "поставленные цели заседания Военного комитета достигнуты, а итоги будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности".