{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Герасимов: объекты военной инфраструктуры в Таджикистане будут совершенствоваться

По оценке начальника Генштаба, "поставленные цели заседания Военного комитета достигнуты, а итоги будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Военная инфраструктура на территории Таджикистана будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, заявил председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги состоявшегося в среду заседания ВК ОДКБ.

По оценке начальника Генштаба, "поставленные цели заседания Военного комитета достигнуты, а итоги будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности".

Теги
ТаджикистанГерасимов, Валерий Васильевич
Новый патрульный корабль, построенный для ЧФ, впервые провел стрельбы в море
Экипаж корабля "Сергей Котов" произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65
Читать полностью