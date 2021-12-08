Российские Су-27 сопроводили над Черным морем французские истребители и самолет-заправщик

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения над Черным морем двух тактических истребителей "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нарушения государственной границы РФ не допущено.

В сообщении говорится, что первоначально приближающиеся к госгранице России воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа были подняты в воздух для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств", - подчеркнули в Национальном центре управления обороной РФ.