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Путин присвоил Евкурову звание генерал-полковника

Такое же звание присвоено заместителю главкома ВКС Андрею Юдину и начальнику штаба ЦВО Михаилу Теплинскому

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания генерал-полковника заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову, заместителю главкома ВКС Андрею Юдину и начальнику штаба Центрального военного округа Михаилу Теплинскому. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания <…> генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу, Теплинскому Михаилу Юрьевичу, Юдину Андрею Вячеславовичу", - говорится в указе.

Еще шестерым военнослужащим присвоены звания генерал-лейтенанта, одиннадцати - генерал-майора. Эти же указом четверым военным присвоено звание контр-адмирала.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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