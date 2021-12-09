Подводный ракетоносец "Император Александр III" передадут ВМФ в 2023 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Седьмой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Император Александр III", строящийся на предприятии "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в конце 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Атомный крейсер "Император Александр III" войдет в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. В декабре следующего [года] он будет спущен на воду. Ракетоносцу во второй половине 2023 года предстоит выполнить полный цикл испытаний, в том числе и пуск ракеты "Булава", - сказал собеседник агентства.

Закладка крейсера состоялась 18 декабря 2015 года. Это седьмой по счету атомоход проекта 955 и четвертый корабль усовершенствованного проекта 955А. Сейчас в боевом составе флота четыре подлодки проектов 955 и 955А. Пятый - "Князь Олег" - будет передан ВМФ РФ до конца текущего года.

Подлодки "Борей" и "Борей-А" разработаны ЦКБ МТ "Рубин", все они могут нести на борту по 16 МБР "Булава" и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. По данным военного ведомства, "Бореи-А" отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

