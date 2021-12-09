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Герасимов назвал сотрудничество России и Китая важным элементом стабильности в АТР

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ отметил, что недавно подписанная двусторонняя дорожная карта развития сотрудничества в военной области открывает новые возможности на этом треке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная карта развития сотрудничества в военной области открывает новые возможности на этом треке, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"23 ноября подписана дорожная карта развития сотрудничества и военной безопасности между Россией и Китаем на период до 2025 года. В документе задекларировано, что совместные тренировки, морское и воздушное патрулирование будут продолжены", - сказал он в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Герасимов назвал взаимодействие России и Китая "важным элементом стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Теги
РоссияКитайГерасимов, Валерий Васильевич
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