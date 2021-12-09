Герасимов: стратегическая авиация США стала чаще появляться у восточной границы России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Американская стратегическая авиация гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных рубежей России, отрабатывая при этом применение крылатых ракет. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России. В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара", - сказал Герасимов.

При этом он отметил, что "во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживают такие цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов".

Выдвинутое РФ "уравнение безопасности"

Предложенное Россией "новое уравнение безопасности" может стать действенным механизмом контроля над вооружениями для обеспечения стратегической стабильности, заявил Герасимов. "Сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями, поэтому Россией было предложено новое уравнение безопасности, которое охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - это киберпространство, космос, искусственный интеллект", - сказал он.

Он отметил, что деградация системы контроля над вооружениями оказывает влияние на состояние глобальной безопасности.

"Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - подчеркнул начальник Генштаба. Еще одной проблемой он назвал перенос военного противостояния в космическое пространство.

"Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе", - сказал Герасимов.

Обострение проблем безопасности

По словам Герасимова, обострение проблем безопасности в мире является ключевым фактором, который влияет на развитие российских вооруженных сил.

"Коротко остановлюсь на ключевых аспектах, которые определяют деятельность вооруженных сил. Основным фактором, влияющим на ее направленность, является обострение проблем глобальной и региональной безопасности", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств в четверг.

По оценке военачальника, "прежде всего нарастанию напряженности в мире способствуют деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции".