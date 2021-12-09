Герасимов: ядерная триада России обеспечивает сдерживание потенциального противника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская ядерная триада обеспечивает решение задач по сдерживанию потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению", - сказал Герасимов в четверг на брифинге с военными атташе иностранных государств.

Он сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы "Ярс", а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса "Авангард". "В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава", - сказал Герасимов.

По его словам, "продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности".

"В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - заявил начальник Генштаба. Поддержание высокой боевой готовности ядерной триады он назвал одной из основных задач повышения боевых возможностей вооруженных сил.

Начальник Генштаба отметил, что "в складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны".