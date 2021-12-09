{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Герасимов заявил, что испытания ракетного комплекса "Циркон" успешно завершаются

Подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон" успешно завершаются, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса "Циркон", в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения", - сказал Герасимов.

По его словам, возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах "наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей".

"В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота", - сказал Герасимов.

Теги
РоссияГерасимов, Валерий Васильевич
Мнение
Как Турция с помощью беспилотников строит новый тюркский мир и расширяет НАТО
Кирилл Жаров — о планах по созданию нового экономико-политического полюса
Как Турция с помощью беспилотников строит новый тюркский мир и расширяет НАТО
Читать полностью