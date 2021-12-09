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Россия и Мьянма намерены углубить сотрудничество в оборонной сфере

Замминистра обороны РФ Александр Фомин поздравил вновь назначенного посла Мьянмы Лвина У с началом дипломатической службы в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и посол Мьянмы в России Лвин У на встрече в Москве подтвердили стремление двух стран максимально задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере", - сказали в российском военном ведомстве.

На встрече заместитель главы российского оборонного ведомства поздравил вновь назначенного посла с началом дипломатической службы в Москве.

"Встреча прошла в традиционно дружественной обстановке", - добавили в Минобороны.

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